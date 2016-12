A Tankcsapda ott segít, ahol tud

A Tankcsapda a Facebookon indított útjára posztot, miszerint segíteni szeretne a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ, Fogyatékosokat Ellátó Intézményének. A felhívást teljes egészében közöljük.

"SEGÍTENI SZERETNÉNK!

Nem szoktunk ilyet csinálni, de most mégis arra kérünk: oszd meg ezt a posztot, lássák minél többen, hogy valóban eredményes legyen a felhívásunk!

Múlt héten a Debreceni Egyetem Különleges Orvos és Mentőcsoportja a Dekom meghívására egy „mikulás látogatás” keretében a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ, Fogyatékosokat Ellátó Intézményében jártunk.

Azt gondoltuk, ez is csak egy szokásos „csokiosztogatós” látogatás lesz, de nem így történt… Amit láttunk, hallottunk és tapasztaltunk, nagyon megdöbbentő és mély nyomokat hagyott bennünk!

ÉRTHETETLEN PÉNZTELENSÉGBŐL FAKADÓAN, a súlyos testi és mentális fogyatékossággal ott élő gyerekek és az ő életüket lehetővé tévő segítők és ápolók kénytelenek méltatlan, húsbavágó gondokkal megküzdeni nap mint nap, nem mintha egyébként is ne lenne elég bajuk, ráadásul az igazán mellbevágó állapotú babáknál és gyerekeknél nem forgat(hat)tunk, így az, amit itt, ebben a videóban meg merünk/tudunk mutatni csak a jéghegy csúcsa … SEGÍTENI SZERETNÉNK!!

Ez itt nem egy „sima”, jótékonysági felhívás: mi, olyan – TŐKEERŐS – CÉG(ek) és/vagy szervezet(ek) JELENTKEZÉSÉT várjuk, aki(k) elsősorban nagyértékű, (sok esetben akár életmentő!) eszközök vásárlását tenné(k) lehetővé, (néhány példa a videó végén olvasható) amik nagyban megkönnyítenék az intézmény lakóinak életét, munkáját! Ezért cserébe mi, a Tankcsapda, ennek (ezeknek) a cég(ek)nek zártkörű, és INGYENES koncertet tudunk adni cserébe!

FONTOS - és mi is tudjuk, hogy nem kis – DOLGOT KÉRÜNK! Arra kérjük a jelentkező(ke)t, hogy ezen az email címen keressen(ek) a részletekért minket: info@tankcsapda.hu (az intézmény természetesen egyéb adományokat is szívesen fogad, ezzel kapcsolatban kérjük, ide írj: info@dekom.hu"