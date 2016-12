Itt lehet jelentkezni a 2017-es X-Faktorra! Ahogy az a Fókusz hétfő esti adásából kiderült: újra megnyílt a lehetőség a tehetségek előtt, hiszen már online, Instagramon és sms-ben is lehet jelentkezni a 2017-es X-Faktorra! 2017-ben is folytatódik az RTL Klub képernyőjén az utóbbi évek legsikeresebb és legnézettebb tehetségkutató showja: jövőre is lesz X-Faktor. Vastag Csaba, Kocsis Tibor, Oláh Gergő, Danics Dóra, Tóth Andi és Opitz Barbara után valakinek ismét esélye lesz arra, hogy győztesként állhasson az X-Faktor színpadán. Ahogy azt a Fókusz hétfő esti adásában is elmondták, többféle módon is lehet jelentkezni a 2017-es X-Faktorra. Az rtl.hu/xfaktor/jelentkezes oldalon nemcsak magát, hanem ismerősét is benevezheti bárki a tehetségkutatóba. Ugyanezen az oldalon várják a bemutatkozó hanganyagokat is. Az X-Faktor Instagram-oldalán keresztül (instagram.com/xfaktorhun) pedig direkt üzenetben, míg a +36 30 555 5571-es, alapdíjas telefonszámon sms-ben, egy X-et elküldve lehet jelentkezni. [2016.12.27.] Megosztom: