Tabáni István: "Tarts velem a 2017-es évben is!" A népszerű énekes, Tabáni István hivatalos oldalán osztotta meg évnyitó gondolatait. "Szeretném megköszönni minden barátomnak, rajongómnak és ismerősömnek, aki az elmúlt évben is támogatott és biztosított szeretetéről. Minden év valami újat is tartogat, egy új kezdetet, új lehetőségeket. De a legfontosabb, hogy a boldogság mindig velünk legyen! Boldog új esztendőt!" - írta Tabáni István, majd hozzátette:. "Tarts velem a 2017-es évben is!" [2017.01.12.] Megosztom: