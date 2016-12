Gájer Bálint titkos karácsonyi receptje Korábban szupertitkos, minden érzékszervre egyszerre ható receptről rántotta le a fátylat a hazai szving leghitelesebb képviselője, Gájer Bálint. Karácsony előtt úgy döntött, közkinccsé teszi az általa eddig gondosan érlelt és őrzött finom falatok gyűjteményét, hogy az ünnepek alatt és azt követően, egyetlen otthonból se hiányozhasson a kalóriákat égető, szíverősítő és hangulatfokozó, szvinghatású receptkönyv. Gájer Bálint 2013-ban, üstökös módjára robbant be a hazai könnyűzenei univerzumba. Azóta kitartó és alázatos munkával, természetes sármjával, hibátlan kommunikációjával, végérvényesen belopta magát a magyar zeneszerető közönség szívébe, magára hangolva az elegancia, a profizmus, az elhivatottság és a szórakoztató előadóművészet fogalmait, amelyek elengedhetetlen feltételei a tartós sikernek és népszerűségnek. Az Orfeum, a pesti mulatóban töltött éveim alatt, havi rendszeresség követhettem nyomon fejlődését, lehettem tanúja a magával szemben támasztott nívó egyre magasabbra emelésének. Művészkollégaként és a háttérben tevékenykedőként egyaránt nagy öröm beszámolni egy olyan kiadványról, amely ennek az ÁlomSwing-szerű útnak a méltó visszatükröződése. Meglátni és megszerezni



Egy alkotás értékét többek között az adja, ha a közönség azt kívánja, hogy sokáig tartson, vagy legalább Lassan múljon el. Az egyediség, a minőség iránti éhség amolyan lassítóan hat, mint egy fekvőrendőr (angolul Speed Bump) egy luxusnegyedben való kocsikázáskor, miközben ábrándozva nézzük a mellettünk elhaladó, szép villákat, mielőtt megérkezünk a lélegzetelállító, vérpezsdítő fő attrakcióhoz (Main Attraction), amit olyasvalaki mutat be, aki A női nemet és az igent is érti. Ez pedig nem más, mint az élet viharos tengerén hánykódó léleknek kiutat, biztos kikötőt jelző Világítótorony. A jelszó, miszerint Meglátni és megszerezni, új értelmezést nyer akár a saját sorsomat követve, s noha Csak egy tánc volt, azóta is Ébren álmodom. A reményt ugyanis sosem szabad feladni, mert a legsötétebb, legmélyebb gödörből is van menekvés, csupán a saját képzeletünk, a döntésképtelenségünk, a félelmünk szabhat határt az álmaink, a személyes céljaink megvalósításában. Caesarnak köszönhetően, már gyerekként megtanultuk, hogy a Jöttél, láttál, szerettél mesterhármasa szinte bármelyik élethelyzetben érvényes, azaz alkalmazható. S lehet, egyesek bánatukban úgy vélik, a Jég dupla whiskyvel jelenti a megoldást, pontosan tudjuk, hogy az nyer, aki dacolni mer a kilátástalansággal is, akit tartósan nem képes legyűrni semmilyen veszteség sem, mert egyszerűen az életben ez így működik. (Szubjektív vélemény, ám szerintem a That’s How it Goes az elmúlt évek egyik legnagyobb slágere.) Felfedezni mindenben a szépséget, a lehetőséget, a szeretet csíráját – ez adja az emberi lét boldogságának az alapját. Ezek a törékeny pillanatok könnyen elillannak, ezért amióta világ a világ, szeretnénk megállítani az időt. Bár állandó kísérőnk, s oly egyszerű a megfejtés, mégis kevesen ismerik (fel) a titkot: Ne rágódj a múlton, hanem csak vond le a tapasztalatait! Ne aggódj a jövő miatt, mert azzal megkeseríted a jelened! Élj a mának, élvezd ki a MOST csodáit, hiszen Messze a holnap! A Swing ’n Pop névre keresztelt, 168 cm3-nyi tömör gyönyör Gájer Bálint legújabb dobása, egy ínycsiklandozó, lélektisztító és egyben lábmozgató dalgyűjteményt rejtő, minőségi kivitelezésű ékszerdoboz. Simogató hangszín, hibátlan előadói kvalitás



A tehetséges szerzőgárda, a kiváló muzsikusok, az album dinamikusan felépített szerkezete igényes munkáról tanúskodik. Az évtizedek óta hódító, örökké fiatalos lendülettel újraértelmezett szving(be bújtatott popzene) hiánypótló anyag. Nem túlzok, ha Frank Sinatra pimaszságát, Dean Martin lazaságát és Michael Bublé kamaszosan férfias karizmáját vélem felfedezni Bálintban, miközben az Értem jött a nyár és a That’s How It Goes című slágerek előadója már bőven kiérdemelte magának a GB monogram által fémjelzett titulust, amit az elődők tiszteletére alapozva épített. Bálint bársonyosan simogató hangszíne, hibátlan előadói kvalitása és az S.O.S. Gyermekfalvak nagyköveteként, hosszú évek óta végzett, karitatív tevékenységében is megnyilvánuló szíve tökéletes kombinációjú dózis mindazok számára, akik mellékhatások nélküli gyógyírt, feltöltődést, vagy hétköznapi hősökként igazodási pontot, sőt, példaképet keresnek.



