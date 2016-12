ByeAlex érdekes bejegyzése az X-faktor döntő után Befejeződött az X-faktor, nyert Opitz Barbara, és az egyik mentor, ByeAlex hivatalos oldalán megosztotta gondolatait. Nézzük! "FÚ... ez a 2016os év nekem karrierben igen erős volt.Sokszor azt érzem, hogy nem érdemlem meg... és ez talán így is van: meg ugyan nem érdemlem, de kiérdemeltem azt hiszem.

Emlékszem, amikor az elején mindenki ellenem volt, lehordtak mindenféle mocsok sz#rnak, mert megnyertem a DALT, meg voltam a vízión... Hogy szar énekes vagyok, hogy a f#szba' nézek ki(?), milyen rossz a dalom...

Hogy voltak klubok, ahol nem léphettem fel, mert azt mondták, hogy tv-s arc vagyok, és azokra csak idősek meg gyerekek kíváncsiak...

Aztán, egyszer csak, kezdjük megtölteni a klubokat (a ByeAlex és a Slepp), milliós, tízmilliós nézettségeket csinálunk (ez a te érdemed is Lotfi Begi)... és aztán, ott ülök az X faktor mentorpultjában, amit ugyan lehet pocsolni, hogy mekkora sz@r, meg kit érdekel; de mégis ennek az országnak a legnézettebb tehetségkutató műsora 2016-ban, és olyan számokat produkál, amit marha nehéz abban a világban, ahol már a hortobágyi pusztán is van WIFI...

Én büszke vagyok rá. Erre a műsorra. Ha épp pereg majd a filmem, amikor majd elpusztulok, az X benne lesz, mert én szerettem, élmény volt!

És ezeket a srácokat is megkedveltem a magam módján." - közölte Alex. Byealex: "Egyszerűen lenyűgözött" "Gáspár Laci, te a legnagyobb vagy, hozzád képest én se tudok semmit! :D

Puskás Peti - apuskaspeti, "csodálatos mentorom", te meg a legnagyobb rocksztár vagy, akit valaha ismertem, mert rólad és a történeteidről, már most lehetne egy 1000 oldalas kötetet írni.

És Tóth Gabi az egyetlen kislányunk, én rólad azt gondoltam, hogy utálni foglak nagyon. De amit te mutattál nekem azzal kapcsolatosan, hogy mit kell tudnia egy énekesnek a színpadon, az egyszerűen lenyűgözött!

Istenesbence, szerencsére te nem vagy a képen, de mégis kellenél rá, mert nélküled kevesebb lett volna az életem ezekben a hónapokban.

Köszönöm mindenkinek kedves STÁB, rengeteg melót tettetek bele.

Tudom, hogy nem velem a legkönnyebb, de azért nagyot mentünk szerintem!

És köszi nektek is, hogy velünk voltatok! <3

PÍSZ" [2016.12.22.] SZAVAZÁS - Mi a véleményed Opitz Barbara X-faktor győzelméről? Örülök, gratulálok neki Szomorú voltam, mert nem érdemelte meg Mata Ricsinek kellett volna győznie. Egyikőjük sem érdemelte meg a győzelmet, volt jobb náluk. Mindketten megérdemelték volna, kedvelem őket. Nem néztem, így nincs róla véleményem. Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Elektrik zenész » dobos/ütős [2016.12.18.]

gitártanár tanár [2016.12.09.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu