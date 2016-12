Budapesti koncerttel és új dallal búcsúztatja az óévet a DS December 27-én Budapesten a Pontban évzáró akusztikus koncertet ad a Dirty Slippers, valamint megérkezett egy új dal is! A gyulai Dirty Slippers zenekar nem tétlenkedett ebben az évben sem, végigturnézták az országot előbb teljes zenekarral, majd az ősz beköszöntével elindították az akusztikus országjárásukat is, trió felállásban. Mondanunk sem kell, a zenekar terve beigazolódott, a 2015-ös Múzsa nagylemez dalai ülnek egyaránt a tombolós fesztivál bulikon és az ülős helyszíneken is. A zenekar Budapesten, december 27-én este nyolc órától a Pont klubban zárja az évet, a Fogas házban. A banda tagjai várnak mindenkit erre az eseményre, hiszen ígéretük szerint a közönség etáncolhatja velük a karácsonyi menüt. Ne tévesszen meg senkit az akusztikus jelző, ettől függetlenül tempós, együtténeklős dalokkal készül a Dirty Slippers. Nemrégiben mutatta be a Petőfi Rádió a zenekar Múzsa című nagylemezéről az utolsó "single" dalt, a "Már nem" címút. A dal a napokban került fel a világhálóra is, így mindenki hozzáférhet most már. A zenekar akusztikus szerezménye, mely kiegészül Dávid István folklór-hegedűművész játékával. A dal producere ezúttal is a londoni George Shilling volt, akivel a zenekar 2009 óta dolgozik együtt. Shilling olyan világsztárok hangmérnöke és producere, mint az Oasis, Mike Oldfield, a Texas vagy a Blur.

