Kapcsolatok • Vásáry André Vásáry André bemutatta legújabb popdalát Vásáry Andrénak nagyon mozgalmas volt az idei éve, már akkor is elégedetten dőlhetne hátra, ha csak felsorolná az idei siker listát. Why című dala bejutott az Eurovíziós A DAL című műsorba és a döntőig jutott, majd ősszel az ország legnépszerűbb show műsorában, a Sztárban sztárban is heteken keresztül mutatott meglepőbbnél meglepőbb, fantasztikus átalakulásokat. Mindkét műsor komoly mértékben növelte rajongó táborát, ami az egyik legfontosabb fokmérője elismertségének. Fellépett Zürichben és Brüsszelben, folyamatosan koncertezett itthon is. A napokban indul adventi turnéjára, mely immár hagyományosnak mondható, hiszen évek óta az Ünnep című platina lemezének anyagával járja az országot és varázsol karácsonyi hangulatot minden színpadra és nézőtérre, ahol csak megfordul. Most pedig egy újabb különlegességgel rukkolt elő, ismét bizonyítva, hogy milyen sokoldalú művész: az elmúlt hétvégén bemutatta legújabb pop dalát Run! Run! címmel.



Nemcsak a műfaj szokatlan tőle, de a szopránját is félretette, alig lehet felismerni, hogy ő énekel. André, ennyire megtetszett a pop műfaj?

- Fogalmazhatunk így is. Nagyon élveztem a televíziós szerepléseket a pop műfajban. Mondják, hogy evés közben jön meg az étvágy, nos, van benne valami. Egyre jobban szerettem volna egy új saját pop dalt és nagyon boldog vagyok, hogy itt van! Karácsonyi ajándékként a hallgatóknak és magamnak.



- Hogy született ez a dal, mi inspirálta?

- Harmath Szabolccsal, a Why szerzőjével nagyon jól működtünk együtt az év elején, megvolt köztünk a szükséges összhang. Tudta, hogy nagyon vágyom újabb dalra, dalokra, tudta, hogy popdalt szeretnék, ismerte az elképzeléseimet is. Most készült el.



- De miért énekel popdalt egy szoprán énekes, aki ráadásul éppen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem magánének szakos hallgatója?

- Éppen azért. A komolyzene az életem, de fiatal művészként szükségem van mai, modern dolgokra is. Hiszen én is szeretem a könnyedebb műfajt hallgatni, és ezzel a korosztályomban nyilván nem vagyok egyedül. Büszke vagyok a hangi adottságaimra, hálát adok az égieknek, hogy ezt kaptam, szeretném kihasználni az összes benne rejlő lehetőséget. Egyszerűen azért, mert énekelni szeretek. Ha egy ária van műsoron, akkor azt, ha egy popdal, akkor pedig azt. De lehet crossover is. Így kerülnek egyensúlyba a műfajok és nem marad hiányérzetem.



- Miről szól a Run! Run! És miért angolul?

- Nem szokatlan, hogy egy dalnak előbb születik meg az angol nyelvű szövege, mint a magyar. Az angol világnyelv, és így a zene nemzetközi nyelve is. Pál Gábor, a Compact Disco zeneszerző-producere írta a szövegét, ami egy életérzést jár körül. Nagyjából arról szól, hogy ha körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy nem igazán mennek jól a dolgok, s talán jobb, ha futva menekülünk. Közben persze rájövünk, hogy ez nem megoldás, így aztán a dal végén már a remény hangján szól a Run Run!



- Milyen fogadtatásra számítasz?

- Remélem, befogadják a rádiók és a rádióhallgatók is. Gyors ritmusú, dallamos, rockos hangzású, elektro-popos elemekkel tűzdelt dal, szerintem akár sláger is lehet belőle.



- Lehet-e fokozni az idei sikereket? Hogy indulsz a 2017-es évnek?

- Persze hogy lehet fokozni, mindent meg is teszek majd érte. Rengeteget tanulok, hogy sikerüljenek a vizsgáim az egyetemen, ha így lesz, már jól fog indulni az új év. Az izgalmak a vizsgákkal nem érnek majd véget, mert január közepén Kínába indulok koncertezni, ott elsősorban komolyzenét fogok énekelni. Jövőre ezen kívül még több külföldi koncert is várható, hiszen meghívást kaptam egy nagyszabású fesztiválra Chicagóba, és London és Róma is a tervek között szerepel. A fellépéseimet és a velem kapcsolatos híreket továbbra is a Facebook oldalamon és a honlapomon (www.vasaryandre.hu) lehet követni. [2017.01.05.]

