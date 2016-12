Természetesség és profizmus: Eros Ramazzotti Budapesten koncertezett - képekben Egy Eros Ramazzotti koncerttel az ember nem tud mellé lőni. Megszokhattuk tőle az igényes megszólalást és a profi képi világot, amivel elkápráztatja a rajongóit. Ez a koncertet, csakúgy, mint a három évvel ezelőtti is, a Papp László Budapest Sport Arénában tartották. Húsz éve már annak, amikor összebarátkoztam Zseraldinnal. A jó barátság egyik közös alapja lehet a jó zene szeretete, Zseraldin pedig egy Eros Ramazzotti CD-t mutogatott nekem. Most eljött az idő, hogy élőben hallhattam azokat a dalokat is! Ám kár lenne azt gondolni, hogy egy ilyen buli nem tartogat meglepetéseket. Ramazzotti laza volt, humoros, lehengerlő és nagyon sokat improvizált. Szórakoztatta a zenésztársait is, akiket a zenei vicceibe is bevont. Húsz éves nagy világ slágerek és gyermeki játszadozásai remekül megfértek egy színpadon. Nem kevés koncertre járok, ám hirtelen igencsak töprengenem kell azon, hogy hallottam-e már ennyire tökéletes előadást! A '96-os Sting koncertet szoktam etalonként emlegetni, de ahogy a Perfetto című Ramazzotti koncert szólt, hasonló érzéseket keltett bennem. Legelöl állva is stúdió minőségben hangzott minden, a lábdob hangjára rezegtek a belső szerveim, egyszóval élmény volt tényleg. Ramazzotti néhol hangszálproblémákkal küzdött, de abszolút sallangmentesen kezelte: néha valamit spriccelt a torkába és vitte tovább a show-t. A fotósunkkal, Kaiser Ákossal is épp azt állapítottuk meg a buli után, hogy Ramazzotti a maga természetességében vállalja az idő múlását. Nem igyekszik titkolni, hogy éppen nem száz százalékos a hangja és a mögé vetített videókon sincs eltakarva, hogy 51 éves. Kicsit lötyög a karja könyök felett, kicsit mélyebbek a redők az arcán, kicsit köszörülnie kell a torkát. Ez az őszinte emberi felfogás és ennek a természetes kezelése példamutató manapság. A két vokalista hölgy és az égnek álló hajú vokalista srác is hibátlanul tette a dolgát, a zenébe keverésük pedig annyira tökéletes volt, hogy már csupán ezért megérte elmenni. De a precíz dobos, az alázattal pengető basszusgitáros, a nagy ívű szólókat játszó szaxis, a két billentyűs és a két gitáros is kitett magáért. Felsorolni is nehéz lenne Ramazzotti nagy slágereit, de a legnagyobbakat mind hallhattuk tőle, ezen kívül az új dalaiból is hozott nekünk egy csokrot, amelyek leginkább a pop és a country házasításaiként jellemezhetők. Zenészként egy fájó pontot még kell említenem: a hátsó kivetítőn azt láttam, hogy vízben merülnek el hangszerek. Minden egyes dob és gitár vízbe dobásánál görcsbe rándult a gyomrom. Valaki nyugtasson meg, hogy az csak trükkfelvétel volt!



