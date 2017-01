Folytatódik a Virtuózok - január 10-ig lehet jelentkezni

Jövő tavasszal ismét megrendezi a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsort a közmédia, az érdeklődők január 10-ig jelentkezhetnek - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóirodája hétfőn az MTI-vel.

November 28-tól várja a közmédia a klasszikus zene valamelyik hangszerén kiválóan játszó, vagy klasszikus énekben kiemelkedően tehetséges fiatalok jelentkezését a Virtuózok következő évadába. A műsorba jelentkezhetnek azok is, akik az előző két évad válogatói során nem jutottak tovább, és ismét szeretnék megmérettetni magukat - olvasható a közleményben.



A harmadik alkalommal meghirdetett műsor célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét, és fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel.



A Virtuózok 2017-es évadába is három korcsoportban jelentkezhetnek a tehetségek. A kicsik korcsoportjába a 2002. június 1. és 2010. május 31. között születettek nevezhetnek. A tinik korcsoportjába az 1997. június 1. és 2002. május 31. között születettek jelentkezését várják. A nagyok esetében a hangszeres kategóriába az 1992. június 1. és 1997. május 31. között születettek nevezhetnek, az ének kategóriában idősebbek is indulhatnak: az 1989. június 1. és 1997. május 31. között születettek jelentkezhetnek.



A tehetségkutató műsorba a http://www.mediaklikk.hu/virtuozok-jelentkezes/ oldalon keresztül lehet jelentkezni 2017. január 10-ig. A jelentkezési lap kitöltése mellett a pályázóknak egy videót is fel kell tölteniük bemutatkozó produkciójukról.



A Virtuózok adásait a Duna televízió tűzi műsorra tavasszal.

[2017.01.03.]