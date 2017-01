Az LGT két legendájával érkezik a Zenevonat - jegyek itt A Zenevonat Szuperkoncert immár 3. éve járja az országot és határainkon túl is számos alkalommal nagy sikerrel szerepelt. Ez nem csoda,hisz az LGT zenekar legnagyobb slágereit (Ő még csak 14, Nem adom fel,Zenevonat, Álomarcú lány, A dal a miénk, Miénk ez a cirkusz, Mindenki ) dolgozza fel a produkció,két eredeti LGT tag,Karácsony János és Solti János közreműködésével.



A koncerteken helyet kap a fiatalabb generáció is,melynek három olyan képviselője lép fel a műsorban,akik énektudásukat illetően az abszolút hazai élvonalba tartoznak.



Veres Mónika Nika,aki az LGT tagjai által, női előadóknak írt dalokat tolmácsolja majd (többek között a Játssz még, Hello, Szólj rám,ha hangosan énekelek )



Heincz Gábor Biga,akinek gyerek kora óta kedvence az ikonikus zenekar, egy televíziós műsor kedvéért áthangszerelt néhány LGT dalt. Az LGT kitűnő zenészeinek annyira megtetszett,hogy azóta is ebben a hangszerelésben szólalnak meg a dalok a Zenevonat Szuperkoncerteken.



A koncerten fellép még az Artisjus díjas Éliás Jr, aki Somló Tamás dalaiból fog idézni.



A zenekari kíséretet az Abrakazabra Zenekar látja el, akik hazánk legnagyobb pop-rock legendáival (Horváth Charlie,Demjén Ferenc,Balázs Fecó,Kovács Kati),valamint számos mai előadóval (Tóth Vera,Radics Gigi,Vastag Csaba,Tóth Gabi, Bebe, Keresztes Ildikó, Király Viktor )is dolgoztak,dolgoznak.



A műsor,több,mint 120 perces utazás,múltidézés a dalokkal, szuper minőségben,nagyon jó hangulatban! A koncert helyszíne és időpontja:Budapest Kongresszusi Központ – 2017 február 12. 20:00 óra Jegyek iTT [2017.01.12.]